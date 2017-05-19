Американцам понравился Симферополь: особенно место, вызвавшее шквал негодования горожан

Публикации за 19.05.17

Граждане США, прибывшие в Крым в качестве так называемых народных дипломатов, отметили скачок в развитии инфраструктуры полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основательница и руководитель американской организации Центр гражданских инициатив Шэрон Теннисон сделала подобный вывод после своего третьего визита в Крым.

По словам Теннисон, частые поездки на полуостров позволили ей увидеть его «на разных этапах развития».

«Впервые я приехала в Крым два года назад, и тогда мне показалось, что он выглядит, как Россия в 90-х годах. Мой следующий визит состоялся через год, и я увидела совсем другой Крым: новые дороги, объекты – картина изменилась. Я вижу, что вы развиваетесь очень быстро. У меня сегодня была возможность пройтись по центру города (Симферополя – прим. «НД»), и скажу, что он ничем не отличается от центра Москвы или Санкт-Петербурга. Он такой же красивый», – заявила глава Центра гражданских инициатив, добавив, что «к сожалению, весь мир не может видеть этого развития».

Стоит отметить, что жители города не разделяют восторг гостей из Америки. Как уже сообщал «Новый День», реконструкция столицы Крыма обернулась уголовным делом, так как проведение ремонта было признано ненадлежащим. Многочисленные дефекты вызвали острую критику администрации и массовое негодование крымчан, возмутившихся потраченной на такую халтуру суммой – 180 миллионов рублей.

Примечательно, что до публичного сообщения о «красивом центре» Симферополя, делегаты из США провели встречу с главой администрацией Геннадием Бахаревым, заявившем о «крепнущей дружбе, несмотря на санкции и другие препятствия».

Вместе с тем, нельзя не заметить, что администрации, видимо, удалось добиться от подрядчика исправления самых очевидных недоделок пешеходной зоны, так как, по мнению некоторых наблюдателей, сегодня она выглядит более-менее приемлемо, особенно после появления майской зелени.

Отметим, по данным российских СМИ, в 2016 году Теннисон и ее коллегу Теодора Макинтайра задержали в Волгограде за нарушение визового режима. Постановлением Центрального районного суда они были оштрафованы на 2 тысячи рублей, так как въехали на территорию России как туристы, а на деле – проводили конференции, встречались с бизнесменами и «осуществляли сбор данных о социально-экономической ситуации в регионе».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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