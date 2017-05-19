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Крым

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Публикации за 19.05.17

Американцы – крымчанам: «Потерпите, санкции снимут в течение года»

Американцы – крымчанам: «Потерпите, санкции снимут в течение года»

Терпеть международные санкции Крыму осталось недолго. Об этом сегодня заявили граждане США.

Как передает корреспондент РИА , в американской неправительственной организации Центр гражданских инициатив уверены, что зарубежные политики в самое ближайшее время одумаются и отменят все установленные ограничения.

«Ситуация меняется. Я думаю, что изменения произойдут не в долгосрочной перспективе, а скорее всего, в ближайшем будущем. Говорю о сроках в шесть-двенадцать месяцев. Может быть, я и не права, но это то, что я вижу и анализирую информацию, которую получаю из американских и европейских средств массовой информации», – сообщила руководитель организации Шэрон Теннисон, подчеркнув, что высказывает личное мнение.

Другой представитель Центра гражданских инициатив Кимберли Вайхель также выступает за снятие санкций по Крыму, так как действующие ограничения не стимулируют улучшение международных отношений.

«Конечно же, мы мечтаем о том, чтобы санкции были сняты. И они должны быть сняты, потому что нам стоит задумываться о будущем, о том, чтобы сотрудничать и работать вместе для достижения взаимопонимания между нашими странами», – считает Вайхель.

Рассуждая о возможной отмене санкций, граждане США уверены, что Крыму стоит ждать роста турпотока из разных стран. А также приезда инвесторов, заинтересованных в ведении бизнеса на полуострове.

«Я думаю, когда санкции будут сняты – а это обязательно произойдет, вы вообще не сможете остановить поток людей, поехавших в Крым. Я не говорю только о людях из России, это будут люди со всего мира. Потому что Крым является безумно привлекательным с точки зрения недвижимости, в первую очередь», – уверена Теннисон.

По ее словам, «выпускники бывших программ Центра гражданских инициатив» уже инвестируют в Крым. При этом Теннисон не стала уточнять гражданство упомянутых инвесторов.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией страны Европейского Союза и американское правительство ввели санкции не только в отношении всей Российской Федерации, но и конкретные ограничения, связанные с полуостровом. К примеру, запрет посольствам на выдачу жителям Крыма виз, санкции против компаний «Черноморнефтегаз», «Феодосия», «Массандры», Керченской паромной переправы. Ограничения установлены с целью экономического воздействия и запрещают инвестиции в Крым.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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