В реках Крыма может резко повысится уровень воды

Публикации за 21.05.17

Крымчан и туристов предупредили: в реках полуострова может резко повысится уровень воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня вечером и в течение 22 мая реки могут подняться на 0,5 – 1 метр. Достижения опасных отметок не прогнозируется, но крымчан и туристов просят соблюдать правила безопасности: не приближаться к бурным потокам, особое внимание уделить безопасности детей и пожилых людей.

Напомним, в ближайшие сутки в Крыму ожидаются сильные ливни и грозы, возможен град и шквалистый ветер.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.05.17

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