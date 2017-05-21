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Крым

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Публикации за 21.05.17

Каждый сотый житель Крыма заражен ВИЧ

Каждый сотый житель Крыма заражен ВИЧ

21 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Сегодня в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя состоялась заупокойная служба по умершим. Всего в Крыму умерли около 2 тысяч 300 человек, зараженных ВИЧ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день на полуострове, по разным данным, инфицированы ВИЧ от 10 тысяч до 26 тысяч человек. Ежегодно число инфицированных увеличивается на 10%. Особенно сложная ситуация отмечается в Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкойском и Красногвардейском районах.

Последние 10 лет основной путь передачи инфекции – половой. Наиболее инфекция распространена среди крымчан 29 – 39 лет, но усиливается тенденция и к распространению ВИЧ среди молодежи.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.05.17

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