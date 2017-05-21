Украина снова собирается ввести визовый режим с Россией

Публикации за 21.05.17

На Украине вновь поднят вопрос о введении виз с Россией: Рада намерена рассмотреть варианты на грядущей неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагаются две схемы. Первая предусматривает оплату визового сбора при пересечении границы. Вторая – получение визы в консульстве.

Напомним, что визовый режим пытались ввести еще осенью 2016 года, но тогда инициатива не прошла. Сейчас, уверены авторы идеи, ситуация иная: после запрета соцсетей необходимы окончательные меры.

Впрочем, по мнению экспертов, вероятность введения визового режима невелика – слишком тяжелы будут экономические последствия: если Украина пойдет на этот шаг, Россия примет зеркальные меры, а сейчас в РФ работает около 3 миллионов граждан Украины, объем пересылаемых ими денег официально оценивается в 1,2 миллиардов долларов в год. Если все эти люди вернутся домой, им попросту негде будет работать.

Вторая проблема: как быть с Крымом и Донбассом. «Вводить ли визы с полуостровом, где жители уже получили гражданство России, а по закону остаются украинскими гражданами? Ответов на это нет ни у кого», – цитируют «Вести – Украины» политолога Руслана Бортника.

В целом, наблюдатели расценивают инициативу как примитивный пиар.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.05.17

Каждый сотый житель Крыма заражен ВИЧ. / В реках Крыма может резко повысится уровень воды. / «Еuronews Українська» распрощалась с Незалежной, опустив вторую часть нацистского приветствия (СКРИН). В ПАСЕ крайне встревожены, в сетях – язвят. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»