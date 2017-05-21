NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.05.17

Украина снова собирается ввести визовый режим с Россией

Украина снова собирается ввести визовый режим с Россией

На Украине вновь поднят вопрос о введении виз с Россией: Рада намерена рассмотреть варианты на грядущей неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагаются две схемы. Первая предусматривает оплату визового сбора при пересечении границы. Вторая – получение визы в консульстве.

Напомним, что визовый режим пытались ввести еще осенью 2016 года, но тогда инициатива не прошла. Сейчас, уверены авторы идеи, ситуация иная: после запрета соцсетей необходимы окончательные меры.

Впрочем, по мнению экспертов, вероятность введения визового режима невелика – слишком тяжелы будут экономические последствия: если Украина пойдет на этот шаг, Россия примет зеркальные меры, а сейчас в РФ работает около 3 миллионов граждан Украины, объем пересылаемых ими денег официально оценивается в 1,2 миллиардов долларов в год. Если все эти люди вернутся домой, им попросту негде будет работать.

Вторая проблема: как быть с Крымом и Донбассом. «Вводить ли визы с полуостровом, где жители уже получили гражданство России, а по закону остаются украинскими гражданами? Ответов на это нет ни у кого», – цитируют «Вести – Украины» политолога Руслана Бортника.

В целом, наблюдатели расценивают инициативу как примитивный пиар.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.05.17

Каждый сотый житель Крыма заражен ВИЧ. / В реках Крыма может резко повысится уровень воды. / «Еuronews Українська» распрощалась с Незалежной, опустив вторую часть нацистского приветствия (СКРИН). В ПАСЕ крайне встревожены, в сетях – язвят.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter