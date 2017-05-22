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Крым

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Публикации за 22.05.17

Крым ищет инвесторов в Кузбассе

Крым ищет инвесторов в Кузбассе

Крым представит свой инвестиционный потенциал в Кузбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная делегация представителей РК прибудет 24 мая в Новокузнецк, где встретится с предпринимателями южных районов Кемеровской области. 25 мая в региональном центре крымчане проведут переговоры с представителями правительства области, а также бизнесменами Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.

Крымчане расскажут о преференциях для участников свободной экономической зоны, представят инвестиционный потенциал курортно-туристической сферы и агропромышленной отрасли. Главная цель визита – привлечь на полуостров новых инвесторов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.05.17

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