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Крым

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Публикации за 22.05.17

Репрессии против инакомыслящих начались: на Украине арестовали организатора «Бессмертного полка»

Репрессии против инакомыслящих начались: на Украине арестовали организатора «Бессмертного полка»

В Виннице правоохранители задержали организатора акции «Бессмертный полк».

Как передает корреспондент РИА , 73-летнего заместителя главы партии «Союз левых сил» Ивана Бондарчука, который является одним из организаторов «Бессмертного полка», обвиняют в государственной измене. За проведение акции ему грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом его единомышленники отмечают, что поздний арест Бондарчука связан с проводившимся в Киеве «Евровиденьем»: «Это месть за 9 Мая. Сегодня они будут мстить всем, кто организовывал «Бессмертный полк», всем, кто вышел 9 Мая с портретами своих предков-освободителей. Тогда, 9 мая, они просто не смогли устроить кровавую баню. Очень хотели, но не смогли. Было Евровидение. Было бы не комильфо. А теперь можно. Теперь все можно», – написал на своей странице в Фейсбуке глава партии «Союз левых сил» Василий Волга. Он также добавил, что радикалы приступили к активным действиям: «Бросили коктейль Молотова в офис «Союза Левых Сил» в Мелитополе. Сегодня им все позволено». «Все искали ответ на вопрос, зачем блокируют соцсети. Вот вам и ответ. Репрессии против инакомыслящих начались!», – написала под постом одна из жительниц Украины.

Другие отмечают, что дело может закончиться не только арестами: «Я думаю, ваши власти будут зачищать поле от любых хоть сколь-либо значимых оппонентов, а значит и до вас доберутся. Поезжайте в Москву или в Минск..., да даже Донецк если что, подойдет. Когда все это кончится, Украине понадобятся адекватные лидеры, мертвых героев уже достаточно».

Винница, Анастасия Зук

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