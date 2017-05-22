Эксперт: следующим шагом Порошенко будет объявление Донбасско-татарской автономии

Публикации за 22.05.17

В Киеве начинает работать специальная группа, созданная при конституционной комиссии, призванная разработать изменения и дополнения в основной закон страны, касающиеся Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», в середине мая депутат Рады Рефат Чубаров заявил, что одна из задач группы – устранить несправедливость, существовавшую 23 года: «В Украине не учитывалось право крымско-татарского народа на самоопределение… Речь идет о статусе Крымской автономии, которая бы опиралась непосредственно на неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Крыма на самоопределение в составе унитарного украинского государства». Предполагается внести изменения в статью 10 Конституции Украины и, возможно, разработать ряд законов, регламентирующих создание автономной республики без привязки к Крыму.

Сегодня группа планирует обсудить вопрос о реорганизации территориальной автономии (существующей только юридически) в национально-территориальную. Основные требования, которые выдвигают крымские татары, живущие на Украине, – гарантировать им представительство во всех ветвях и уровнях власти, а также обеспечить функционирование крымско-татарского языка наряду с государственным. Возможно, что для крымских татар создадут национальный избирательный округ.

Эксперты уже заявили, что ни к чему хорошему для Украины создание крымско-татарской автономии не приведет:

«Даже после утраты Крыма, а в перспективе – Донбасса, Киев по факту ни на шаг не сворачивает с курса на дальнейшую дезинтеграцию Украины. С первых дней незалежности политика всех персональных киевских режимов была направлена на искусственное построение унитарного государства, дальнейший разрыв с Россией и принуждение миллионов русских и русскоязычных к украинству,– заявил РИА «Новый День» политолог Павел Никаноров. – И чем больше проявляли недовольство в соответствующих регионах, тем сильнее и грубее оказывалось давление. При Януковиче в этом смысле мало что изменилось, кроме риторики. Ну а последние события показывают, что этот разогнавшийся бешеный украинский национальный паровоз самостоятельно уже не остановится.

В этом контексте, решение Порошенко о создании так называемой Крымско-татарской автономии имеет лишь одну цель – попытаться хоть как-то дестабилизировать политическую обстановку внутри и вокруг российского Крыма. Никакой иной практической задачи у данной инициативы нет. Причём, как я уже говорил, и тут в своём антироссийском раже Киев не считается с последствиями для себя, одной рукой наделяя несуществующую АРК национальной автономией меньшинства, а другой – обстреливая реальное русскоязычное большинство в Донбассе, на фоне требований закарпатских венгров о федерализации и недовольства других национальных и социальных групп. Не говоря уже о том, что рассуждать о статусе крымско-татарской автономии для территории, где подавляющее большинство русскоязычные – провокация и абсурд. В сумме же все последние бездумные шаги воюющего с Россией Порошенко ведут лишь к окончательному краху украинской государственности. Следующим таким шагом, после утраты Донбасса, видимо, будет объявление Донбасско-татарской автономной республики. Там тоже исторически проживали и сейчас проживают крымские и не крымские татары».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.05.17

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