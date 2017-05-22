В Симферополе столкнулись две легковушки и автобус (ФОТО)

Публикации за 22.05.17

В Симферополе в тройном ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером. На трассе «Симферополь – Ялта» столкнулись автомобили «Форд Мондео», «Мерседес СLК Е-200» и автобус «ТАМ», перевозивший футбольных болельщиков.

По информации ГИБДД Крыма, водитель «Мерседеса» сначала столкнулся с автобусом, а после его вынесло на встречную полосу, где он врезался в «Форд Мондео». В результате аварии пострадали водители и пассажиры иномарок: с травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

Автор фото Олег Сон

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.05.17

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