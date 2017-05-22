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Крым

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Публикации за 22.05.17

В Саках в водопроводную канаву упал инвалид-колясочник / Траншею «забыли» загородить

В Саках в водопроводную канаву упал инвалид-колясочник Траншею «забыли» загородить

Сакским спасателям пришлось доставать из глубокой траншеи 55-летнего инвалида-колясочника.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС России по РК, ночью 21 мая в службу спасения поступил вызов. Очевидцы сообщили, что мужчина на инвалидной коляске упал в траншею, самостоятельно выбраться не может, требуется помощь.

Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что местный житель 1961-го года рождения в темноте не заметил канаву, вырытую при проведении работ по замене водопроводных труб, так как аварийный участок не был огорожен. Предупреждающих знаков также не оказалось.

С помощью специализированного оборудования пострадавшего подняли вместе с инвалидной коляской и доставили домой. В медицинской помощи сакчанин не нуждался.

Саки, Оксана Мурзина

Саки. Другие новости 22.05.17

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