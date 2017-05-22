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Крым

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Публикации за 22.05.17

В Симферополе водитель троллейбуса напал на пассажиров (ВИДЕО)

В Симферополе водитель троллейбуса напал на пассажиров (ВИДЕО)

Водитель «Крымтроллейбуса» устроил скандал на рабочем месте.

Как передает корреспондент РИА , хамское и неадекватное поведение сотрудника крымского госпредприятия записал на видео один из пассажиров троллейбуса, двигавшегося по маршруту №5.

Как утверждает автор видеоролика, водитель, назвавшийся Юрием Белковым, на остановке зашел в салон и начал проверять билеты у пассажиров. В ходе своего «рейда» он заявил, что билет у одной из пассажирок «неверно прокомпостирован», после чего порвал его и кинул в женщину.

Один из мужчин вмешался в конфликт, потребовав возобновить движение троллейбуса. На что водитель забрал и порвал билет и у него.

«Клянусь, я всем говорю – я билет порвал пассажира!», – цитируют Белкова «Крымские новости». В «Крымтроллейбусе» корреспонденту РИА «Новый День» прокомментировать ситуацию не смогли, сообщив, что сейчас проводится проверка.

Отметим, что у водителя, чьи действия вызвали негодование у крымчан, есть свой канал в социальной сети Youtube. Ранее на нем появлялись видеоролики с так называемым «сафари», во время которого Белков старался выявить нарушения в работе правоохранительных органов, в основном сотрудников госавтоинспекции. В описании к каналу указывается, что автор раньше жил в Красноперекопске, причем Крым указан как Автономная Республика.

Один из первых видеороликов с Белковым за рулем троллейбуса появился в его блоге 3 мая.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.05.17

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