Пять лет за любовь к джинсам заплатит вор-матрешка из Симферополя

Публикации за 22.05.17

Из симферопольского магазина вор вынес на себе семь пар джинсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правоохранители обратили внимание на одетого не по погоде мужчину и его странную походку. Позже выяснилось, что проблемы возникли из-за семи пар джинсовых брюк, которые мужчина надел на себя и покинул магазин, так и не оплатив обновки. В ходе осмотра одежды у него были обнаружены этикетки и ярлыки, принадлежащие магазину, из которого часом ранее была совершена кража.

Мужчина задержан, за кражу ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.05.17

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