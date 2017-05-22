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Крым

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Публикации за 22.05.17

Пять лет за любовь к джинсам заплатит вор-матрешка из Симферополя

Пять лет за любовь к джинсам заплатит вор-матрешка из Симферополя

Из симферопольского магазина вор вынес на себе семь пар джинсов.

Как передает корреспондент РИА , правоохранители обратили внимание на одетого не по погоде мужчину и его странную походку. Позже выяснилось, что проблемы возникли из-за семи пар джинсовых брюк, которые мужчина надел на себя и покинул магазин, так и не оплатив обновки. В ходе осмотра одежды у него были обнаружены этикетки и ярлыки, принадлежащие магазину, из которого часом ранее была совершена кража.

Мужчина задержан, за кражу ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.05.17

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