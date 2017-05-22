Южноуральцы обрушили крымский рынок техэкпертиз: цена обследования симферопольского почтамта упала в 30 раз

Публикации за 22.05.17

В Симферополе собираются ремонтировать почтамт. Только на проведение работ по обследованию пятиэтажного здания с целью выяснить возможность его дальнейшей безаварийной эксплуатации, получение технического заключения о состоянии его строительных конструкций ГУП «Почта Крыма» было готово заплатить более 2 млн руб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе электронного аукциона на оказание услуги претенденты на контракт долго торговались, в результате цена была многократно снижена. Победителем конкурса с предложением 68 тыс 214 руб стало ООО Южно-уральский центр «Промэкспертиза» (Челябинск). Следующее по цене предложение от участников аукциона составляло 78 тыс руб.

На просьбу прокомментировать сторль большую разницу в начальной и итоговой цене, в «Почте Крыма» коротко ответили: «Так бывает».

Чем вызвана обеспокоенность состоянием конструкций объекта обследования, ясного ответа тоже не было дано: «Отдел капитального строительства собирается провести ремонт здания». На уточняющий вопрос о безопасности – не разваливается ли здание, был получен категоричный ответ: «Конечно, нет!»

Отметим, что здание почтамта было построено в 1982 году, сдано к 60-летию СССР (на фасаде имеется памятная табличка) и сейчас стоит полупустым: с появлением мобильной связи и развитием интернета исчезла необходимость размещения междугороднего переговорного пункта, кабинки которого занимали половину второго этажа, ликвидирован интернет-центр.

После перехода от вычислительных машин, занимающих целый зал, к настольным компьютерам опустел пятый этаж здания, где раньше располагался вычислительный центр. Впрочем, две комнаты там занимает антимонопольная служба (ФАС).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 22.05.17

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