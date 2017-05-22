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Крым

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Публикации за 22.05.17

В Крым приехал самый известный индеец СССР и Восточной Европы / А Кустурица отказался
Кадр из фильма «Апачи» ( DEFA, ГДР, 1973 год)

В Крым приехал самый известный индеец СССР и Восточной Европы А Кустурица отказался

Известный югославский кинорежиссер и актер Гойко Митич позитивно оценил возвращение Крыма в состав России. Об этом он заявил сегодня в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гойко Митич приехал на полуостров, чтобы принять участие в кинофоруме «Золотой витязь». Санкций за посещение Крыма самый известный индеец Восточной Европы и СССР не боится, но огорчится, если ему запретят въезд на Украину: «Я свободный гражданин и могу быть там, где мне хочется. У меня есть сербский паспорт, мне не надо визы для поездок в Россию… Я слышал, что сербам, которые были в Крыму, запрещен въезд на Украину. Мне будет очень жаль, если мне запретят въезд, и я не смогу приехать туда», – цитирует Митича РИА «Новости».

Что же касается Крыма, то актер приветствует воссоединение полуострова с Россией: «Со временем здесь, в Севастополе, стоял бы американский флот! Хорошо, что этого не произошло», – заявил актер.

Отметим, что другой знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на кинофорум «Золотой витязь» не приехал, его фильм «По млечному пути» будет представлять актриса Слобода Мичалович.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.05.17

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