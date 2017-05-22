В Алуште зреет недовольство: тарифы на коммуналку слишком высоки / Ответственного за тарифы чуть было не наградили в Госсовете

Публикации за 22.05.17

В Алуште усиливается социальная напряженность: тарифы на коммунальные ресурсы не устраивают население. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Госсовета Крыма по строительству и ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава комитета Леонид Бабашов зачитал представление к награждению грамотой президиума Госсовета заведующей отделом тарифного регулирования на водоснабжение, водоотведение и в коммунальной сфере государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Светланы Мшанецкой, что вызвало недоумение у некоторых депутатов.

«Я бы хотела госпожу Мшанецкую Светлану Владимировну пригласить в муниципальный округ Алушта, и пусть она объяснит жителям сел Лучистое, Изобильное, Верхняя и Нижняя Кутузовка, Запрудное вот те экономически обоснованные тарифы, которые приняты государственным комитетом по ценам и тарифам, и их обоснованный уровень соблюдения баланса интересов», – заявила депутат Госсовета Крыма Галина Коноваленко, изучив характеристику сотрудницы ведомства.

По ее словам, сотрудники комитета по ценам и тарифам не раз выезжали в Алушту, но так и не решили проблемы местных жителей, а ситуация тем временем обостряется все больше.

«Я хочу вам сказать – не крик, стоит просто ор: «Платить не будем, тарифы экономически не обоснованы». Ситуация такова, что к процессу тарифообразования и к раздаче наград за такое тарифообразование, наверное, нужно отнестись немножечко по-другому», – считает Коноваленко.

Выслушав аргументы депутата, глава комитета Бабашов решил поддержать ее позицию, отменив награждение Мшанецкой. При этом Бабашов подчеркнул, что само представление поступило в комитет лишь за несколько часов до заседания.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.05.17

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