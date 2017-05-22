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Крым

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Публикации за 22.05.17

В Керчи ремонт крыши обернулся «фаер-шоу», ремонтники ссылаются на форс-мажор (ФОТО)

В Керчи ремонт крыши обернулся «фаер-шоу», ремонтники ссылаются на форс-мажор (ФОТО)

Работы по замене кровли в одной из керченских пятиэтажек по улице Орджоникидзе едва не закончились серьёзной аварией.

Как сообщили РИА «Новый День» жильцы дома, субботний дождь прошёл не только в городе, но и в квартирах жильцов пятых этажей.

Новый День: В Керчи ремонт крыши обернулся ''фаер-шоу'', ремонтники ссылаются на форс-мажор (ФОТО)

Вода лилась с потолка, по стенам и попала в электросеть. В результате проводка начала искрить и через считанные секунды загорелась. От серьёзных последствий спасло то, что хозяева квартиры находились дома и своевременно обесточили жилище. Вызванные электрики вынесли приговор: «Без света вам придётся сидеть до утра, пока не просохнет. Утром придём – всё сделаем».

Новый День: В Керчи ремонт крыши обернулся ''фаер-шоу'', ремонтники ссылаются на форс-мажор (ФОТО)

В понедельник представитель подрядчика рассказал РИА «Новый День», что «в ситуации будут разбираться».

«Этого не должно было произойти, на крыше нет оголённых пространств, первый слой мы уже положили. Возможно, вода стекала в какую-то щель. Во втором подъезде люди тоже жалуются на протечки. Будем разбираться. Смотреть, что у кого протекло», – сообщили в подрядной организации, добавив, «что при кровельных работах возможен форс-мажор».

Новый День: В Керчи ремонт крыши обернулся ''фаер-шоу'', ремонтники ссылаются на форс-мажор (ФОТО)

Впрочем, подрядчик пообещал впредь следить за прогнозом погоды. А жильцы – написать претензию в управляющую компанию и в городское управление жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, что керчане с таким форс-мажором сталкиваются регулярно и при ремонте крыш заблаговременно выставляют тазы и вёдра. В феврале прошлого года жильцов пятиэтажки в районе Войкова постигло подобное стихийное бедствие: после ночного дождя люди проснулись в залитых водой кроватях. Она водопадом лилась с потолков по всему подъезду и добралась даже до подвала, не говоря уже о щитовых. На несколько дней люди остались без электричества. В марте, апреле и мае 2016-го горожане жаловались на некачественную работу кровельщиков. В ноябре жильцы дома по улице Юннатов едва не сгорели – в подъездах полыхали щитовые.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 22.05.17

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