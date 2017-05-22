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Крым

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Публикации за 22.05.17

Владельцам крымских самостроев могу компенсировать снесенное жилье

Владельцам крымских самостроев могу компенсировать снесенное жилье

Владельцам квартир в самовольно построенных в Крыму домах компенсируют попадающее под снос жилье. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день в Крыму выявлено более 3 тысяч самовольно возведенных жилых домов. В тройке лидеров по количеству самостроев Нижнегорский район, Судак и Ялта. Однако массовый снос самостроев планируется начать с Алушты – на эти цели в текущем году выделен 1 млрд рублей, пока деньги не востребованы.

На компенсацию могу рассчитывать те квартировладельцы, чьи сделки по приобретению жилья будут признаны добросовестными.

Напомним, всего в Крыму выявлено более 30 тысяч самовольно возведенных объектов. Среди них кафе, отели, жилые дома.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 22.05.17

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