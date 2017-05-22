Капремонт МКД в Крыму может опять обернуться большими проблемами

Публикации за 23.05.17

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Крыму может начаться в неподходящее для проведения работ сезонное время. Такое опасение выразили депутаты Госсовета в ходе заседания комитета по строительству и ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу у парламентариев вызвал доклад заместителя гендиректора регионального фонда капремонта МКД Игоря Спилиоти, сообщившего, что в данный момент в Крыму только определяют подрядчиков: «Сейчас проходит расторговка. Выставляется на электронный аукцион закупка строительно-монтажных работ по проведению капитальных ремонтов на территории Крыма», – заявил представитель фонда, уточнив, что «проекты делались собственными силами».

«Почему только сейчас проходит расторговка? Почему не в январе или феврале? Вы что, не знали о том, что будет?», – возмутился депутат Госсовета Валерий Аксенов.

По словам главы комитета Леонида Бабашова, сославшегося на информацию министерства ЖКХ, торги должны закончиться в мае.

Вызвали вопросы у депутатов и сами подрядчики, которых намерены привлечь для проведения работ.

«Все подрядчики включены в реестр специализированных подрядных организаций. Это был предварительный отбор – торги могут проводиться только между ними. К ним предъявлялись довольно жесткие требования о наличии исполненных контрактов. Также будет предусмотрено предоставление банковской гарантии, гарантии не менее пяти лет на выполненные работы», – рассказал Спилиоти.

Отбор проводился министерством ЖКХ, и, как заявил Спилиоти, подрядчики, не включенные в реестр, все еще могут подать соответствующую заявку. Однако, по словам директора АНО «ЖКХ контроль» Анатолия Петрова, попасть в указанный реестр – задача была не из простых: «Этот конкурс квалифицированных отборов – он как-то незаметно был, на малопосещаемом сайте их оператора появился, и об этом никто не знал. В Крыму в том числе. Знали только те, как я понимаю, кто знал – кому видно кто-то сказал. Когда я широко оповестил, в средствах массовой информации заявил: «Товарищи, кто квалифицирован и кто считает, что может нормально наконец-то выполнить ремонт, подайте заявки», они (подрядчики – прим. «НД») сунулись в министерство, а им сказали – извините, уже закончилось, мы рассматриваем тех, кто подал», – рассказал Петров.

Бабашов предложил подрядчикам, попавшим в подобную ситуацию, делать официальные заявления, чтобы с такими случаями можно было бы разбираться, основываясь на конкретных фактах.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году работы по ремонту кровель, отложенные на осенне-зимний период, создали немало проблем крымчанам. Неоднократно фиксировались случаи с протеканием крыш и затоплением квартир, за что многие подрядчики попали в «черный список» и получили обещание больше не получать контракты в республике.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.17

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