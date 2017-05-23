Севастопольский морской завод сдают в аренду – вместе с туалетом, убежищем и пятником вождю

Публикации за 23.05.17

Старейшее предприятие Севастополя – ГУП Севморзавод им. Орджоникидзе готовят к сдаче в аренду. Объявлен конкурс на оказание услуги по установлению рыночной стоимости арендной платы за имущество предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за проведение оценки завод готов заплатить 2 млн 973 тыс руб из собственных средств. Похоже, завод работать как самостоятельное предприятие не собирается, но от ответа на прямой вопрос организаторы конкурса отказались. Посоветовали только посмотреть перечень имущества, которое предполагается сдать в аренду – он приведен в конкурсной документации.

Перечень недвижимого имущества, подлежащего оценке, включает 397 позиций. Это цеха (ремонтно-механический, монтажный, деревообрабатывающий, трубомедницкий, дизелеремонтный и др.), корпуса, склады, поликлиника, столовые, котельная с трубой, проходная.

Оцениваются «туалет цеха №530, в том числе склад 89 кв м», подземные тоннели и убежища (одно на 1500 чел, другие поменьше), три объекта ливневой канализации, четыре памятника (в том числе Ленину и Рабочему). Заканчивается перечень недвижимости освещением бульвара.

Перечень движимого имущества состоит из 5 тысяч 389 строк (мебель, станки, компьютеры, тележки). Транспорт идет отдельным списком – 56 объектов,

Возможно, таким образом после оценки будет узаконена аренда мощностей Севморзавода Центром судоремонта «Звездочка», которому они фактически уже переданы.

Напомним, Севморзавод национализирован в 2015 году, одним из его владельцев был президент Украины Петр Порошенко. В марте текущего года правительство Севастополя утвердило проект закона, согласно которому из городского бюджета предполагалось выплатить компенсацию предпринимателям, чье имущество было национализировано. Но в мае депутаты заксобрания Севастополя законопроект отклонили.

Симферополь, Ольга Картошина

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