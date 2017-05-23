Аксенов: Министерство ЖКХ Крыма наплевательски относится к программе аварийного жилья

Публикации за 23.05.17

Отсутствие результатов в работе министерства ЖКХ по ряду проектов вызвало негодование депутатов Госсовета Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат парламента республики Валерий Аксенов раскритиковал ведомство, заявив, что оно срывает программу по переселению из аварийного жилья.

«Могу сказать – успешно заваливается программа», – заявил Аксенов, приведя в пример ситуацию с аварийным домом в Алуште, где переселения с 2015 года ожидают порядка 20 семей.

Аксенов отметил, что «ситуация выходит из-под контроля», и программа на дальнейшие периоды не формируется.

«Я думаю, что на следующем комитете, нам надо обязательно министра выслушать по этому поводу. Программа очередной год проваливается», – резюмировал депутат, назвав отношение министерства «наплевательским».

Кроме того, возмущение в Госсовете вызвала и реализация проекта по строительству одного из водоводов в республике: «Год лежат полиэтиленовые трубы в яме раскрытой, хотя больше одного-двух месяцев они не должны находиться на открытом воздухе», – рассказал Аксенов.

При этом он подчеркнул, что вопросы о том, почему в связи с данным фактом не принимаются никакие меры, озвучивал представителям службы капитального строительства, но ответа не получил. «У нас вообще как-то странно получается по министерству ЖКХ: ко всем вопросам оно относится – я не я, и лошадь не моя», – подытожил депутат.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.17

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