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Крым

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Публикации за 23.05.17

Аксенов: Министерство ЖКХ Крыма наплевательски относится к программе аварийного жилья

Аксенов: Министерство ЖКХ Крыма наплевательски относится к программе аварийного жилья

Отсутствие результатов в работе министерства ЖКХ по ряду проектов вызвало негодование депутатов Госсовета Крыма.

Как передает корреспондент РИА , депутат парламента республики Валерий Аксенов раскритиковал ведомство, заявив, что оно срывает программу по переселению из аварийного жилья.

«Могу сказать – успешно заваливается программа», – заявил Аксенов, приведя в пример ситуацию с аварийным домом в Алуште, где переселения с 2015 года ожидают порядка 20 семей.

Аксенов отметил, что «ситуация выходит из-под контроля», и программа на дальнейшие периоды не формируется.

«Я думаю, что на следующем комитете, нам надо обязательно министра выслушать по этому поводу. Программа очередной год проваливается», – резюмировал депутат, назвав отношение министерства «наплевательским».

Кроме того, возмущение в Госсовете вызвала и реализация проекта по строительству одного из водоводов в республике: «Год лежат полиэтиленовые трубы в яме раскрытой, хотя больше одного-двух месяцев они не должны находиться на открытом воздухе», – рассказал Аксенов.

При этом он подчеркнул, что вопросы о том, почему в связи с данным фактом не принимаются никакие меры, озвучивал представителям службы капитального строительства, но ответа не получил. «У нас вообще как-то странно получается по министерству ЖКХ: ко всем вопросам оно относится – я не я, и лошадь не моя», – подытожил депутат.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.17

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