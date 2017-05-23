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Крым

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Публикации за 23.05.17

Брал в течение 3 лет: в Ялте разыскивают пострадавших от чиновника-мздоимца

Брал в течение 3 лет: в Ялте разыскивают пострадавших от чиновника-мздоимца

Главный специалист Форосского территориального органа администрации Ялты обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба, совершенном с использованием служебного положения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СКРФ ПО РК, 18 мая чиновник получил деньги за разрешение осуществлять предпринимательскую деятельность на территории поселка Форос. Как оказалось, подобные «платежи» он получал регулярно, начиная с мая 2014 года.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто пострадал от действий чиновника, просят обратиться в следственный отдел Ялты по телефону +7-978-936-85-53.

Ялта, Варвара Бурлакова

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