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Крым

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Публикации за 23.05.17

Ждите шторм: Крым зальют дожди

Ждите шторм: Крым зальют дожди

Сегодня днем на Крым обрушится очередной шторм.

Как передает корреспондент РИА , 23 мая на полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы и ветра, который будет дуть с силой до 20 метров в секунду. Такая неустойчивая погода по прогнозам синоптиков может задержаться в Крыму до конца недели.

Майские ливни уже доставили уйму неудобств жителям Симферополя: из-за обильных осадков затоплены некоторые улицы, а в некоторых районах полуострова и вовсе выпал град размером с перепелиное яйцо.

Отметим, что вода в Черном море прогрелась до +15 градусов, в Керченском проливе +16, а в Азовском море +17 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.05.17

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