Ждите шторм: Крым зальют дожди

Публикации за 23.05.17

Сегодня днем на Крым обрушится очередной шторм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 мая на полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы и ветра, который будет дуть с силой до 20 метров в секунду. Такая неустойчивая погода по прогнозам синоптиков может задержаться в Крыму до конца недели.

Майские ливни уже доставили уйму неудобств жителям Симферополя: из-за обильных осадков затоплены некоторые улицы, а в некоторых районах полуострова и вовсе выпал град размером с перепелиное яйцо.

Отметим, что вода в Черном море прогрелась до +15 градусов, в Керченском проливе +16, а в Азовском море +17 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.05.17

Брал в течение 3 лет: в Ялте разыскивают пострадавших от чиновника-мздоимца. / МВД ужесточает наказание за отказ от медосвидетельствования. / Вашингтон подтвердил отказ от безвозмездной военной помощи Киеву. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»