Крым оказался самым экономным в России в сфере госзакпуок / И самым неэффективным

Публикации за 23.05.17

Крым и Севастополь оказались самыми экономными регионами России в плане проведения госзакупок. Такие статистические данные по итогам 2016 года озвучили в Аналитическом центре при правительстве России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно информации центра, в Крыму заказчикам удалось снижать начальные цены в среднем на 22,4%. А, например, в Чечне и Дагестане подобная экономия составила всего 2,7% и 4% соответственно.

При этом авторы исследования отмечают, что «экономность» в рейтинге имеет техническое определение и не только не говорит о качестве закупочного процесса, но и может свидетельствовать о неэффективности самих закупок. В комитете по госзакупкам Дагестана, позицию которого приводит «РБК», считают, что «средняя экономия в размере более 20% вызывает вопрос правильности составления документации».

Сами авторы подозревают, что высокий уровень экономии «может свидетельствовать о недостаточном уровне планирования региона и завышении начальных максимальных цен». К тому же, «прослеживается четкая обратная взаимозависимость между положением региона в подрейтингах экономности и эффективности планирования». Так, в рейтинге по эффективному планированию Крым и Севастополь заняли предпоследнее и последнее место, а Чечня и Дагестан – 60-ю и 36-ю позиции.

К слову, эксперты оценивали не только «экономность», но и конкурентность закупок. Лидерами в данном направлении стали Санкт-Петербург и Москва, а Севастополь и Крым заняли 11 и 15 места. В конце списка оказалась Калмыкия. В другом подрейтинге – по конфликтности, составленном по количеству жалоб в отношении закупок, которые ФАС признала обоснованными, антилидерами стали Москва и Дагестан. Севастополь и Крым разместились на 59-й и 78-й позициях.

По обобщенным данным, самыми эффективными регионами при проведении аукционов стали Ярославская, Кемеровская и Тюменская области. Худшая в этой сфере – Калмыкия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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