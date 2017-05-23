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Крым

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Публикации за 23.05.17

Симферополь не справляется с ливнями. Чиновники разводят руками

Симферополь не справляется с ливнями. Чиновники разводят руками

Симферополь не способен справляться с последствиями сильных ливней: ливневая канализация такую нагрузку просто не выдерживает.

Как передает корреспондент РИА , по данным администрации города, ливневыми стоками оборудовано лишь 30% улично-дорожной сети. Чиновники заявляют, что для решения проблемы потребуются значительные средства, которых в бюджете города нет. Где взять эти деньги, власти не знают.

«На сегодняшний день в разработке находится концепция по обустройству ливневой канализации на всей территории города. К сожалению, в настоящее время не определены источники финансирования для ее реализации. Только на проектно-изыскательские работы необходимо порядка полмиллиарда рублей. Средств в таком объеме в городском бюджете нет», – рассказал глава администрации Геннадий Бахарев.

Напомним, пришедший в Крым циклон создал неудобства для многих жителей полуострова. Из-за сильнейшего дождя, прошедшего в Симферополе 22 мая, некоторые улицы и дороги оказались заполнены водой. Движение транспорта было затруднено – возникали пробки, участились ДТП. Очевидцы также сообщают о выпадении крупного града.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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