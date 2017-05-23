Рыбак из Севастополя заплатит за свой улов почти 1,5 млн рублей

Публикации за 23.05.17

Жителя Крыма оштрафовали за браконьерство в Севастопольской бухте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанин с помощью ставной сети выловил в Севастопольской бухте более 5 тысяч особей лобани и сингиля. Рыба общим весом более полутора тонн была обнаружена и изъята в ходе проверки военной прокуроры гарнизона Черноморского флота.

По решению суда за браконьерство мужчина выплатит государству штраф в размере 1 млн 322 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.05.17

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