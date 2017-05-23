Украина созрела для воссоединения с Россией. Дело за Хмельницким

Публикации за 23.05.17

Два организованных Западом майдана и трёхлетнее правление Петра Порошенко сделали своё дело: на Украине практически сложилась идеальная ситуация для настоящего народного восстания и появления нового героя, подобного Богдану Хмельницкому, который вновь воссоединит территории Малой и Большой России. Последней каплей народного терпения станет запрет киевским режимом русской православной веры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из заявления спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова.

«Скажу прямо, само украинское общество допустило такое обхождение с собой. Оно допустило повсеместное подавление русского языка, искоренение русской культуры, оправдывая такое наступление на свои гуманитарные права тем, что происходит всё это на территории независимого государства Украина. Слишком многие сочувствовали хулиганствующим молодчикам, которые довели страну до государственного переворота: мол, они же дети…

Теперь же те, кто пришёл к власти на крови и костях этих «неразумных детей», лишают граждан Украины права на информацию, отключая их от соцсетей, права на память, запрещая 9 мая и Георгиевские ленточки, права на жизнь – уничтожая последние экономические контакты с Россией, а значит, и остатки украинской экономики. Теперь они замахнулись на то, чтобы определять, во что и как людям верить.

Нормальному человеку может показаться, что это уже предел. Но не сомневаюсь, что преступная киевская власть и на этом не остановится. И до тех пор, пока она не столкнётся с жёстким и повсеместных сопротивлением людей, она будет продолжать над ними издеваться, решать за них вопросы духовных ценностей, идеалов, совести. И так до тех пор, пока не превратят украинский социум в послушную биомассу, которую затем можно разливать по любым формам – хоть из Европы завезённым, хоть из Америки.

Но, думаю, в вопросе о вере киевский режим всё-таки просчитался и перешел все границы. Это – не та тема, которую люди готовы так просто проглотить. Сопротивление этому решению обязательно будет.

Четыреста лет назад сопротивление православных на землях нынешней Украины примерно таким же действиям тогдашней польской власти, пытавшейся грубо вмешиваться в вопросы веры, привело к её полному уничтожению, открыло путь для воссоединения этих земель с остальной Россией.

Надеюсь, современные жители Украины окажутся достойны своих предков!» – говорится в заявлении крымского спикера.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.05.17

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