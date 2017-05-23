В обход: украинцы продолжают пользоваться запрещенными соцсетями / Евросоюз ждет объяснений

Публикации за 23.05.17

Жители Украины продолжают пользоваться социальными сетями, запрещенными из-за санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после блокировки российских сайтов визиты на них жителей Украины сократились, но всего лишь на треть.

Согласно статистике посещаемость соцсети «Вконтакте» снизилась на 3,35 млн за пять дней ( до блокировки доступа число украинских пользователей превышало 10 млн человек), «Одноклассники» потеряли в среднем 1,67 млн визитов из 4,64 млн, а Яндексом продолжают пользоваться 4 млн пользователей из 6 млн, Mail.ru недосчитался 1,22 млн посещений из 4,62 млн. Известно, что украинцы продолжают посещать запрещенные ресурсы через VPN. Кроме того сами провайдеры не спешат выполнять волю украинских властей: один из самых больших провайдеров заявил, что полностью заблокирует сайты только к 1 июня.

Скандалом вокруг запрета соцсетей заинтересовались и в представительстве Евросоюза, там ждут от украинского правительства объяснений и гарантий того, что запрет не повлияет на свободу выражения мнения.

Между тем, чтобы как-то снизить накала страстей, на Украине приступили к созданию своей собственной соцсети «Ukrainians».

Напомним, Украина расширила санкции в отношении российских компаний. В частности, под запрет попали Яндекс, Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также антивирусники «Лаборатория Касперского», DrWeb и телеканалы.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 23.05.17

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