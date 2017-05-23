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Крым

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Публикации за 23.05.17

В обход: украинцы продолжают пользоваться запрещенными соцсетями / Евросоюз ждет объяснений

В обход: украинцы продолжают пользоваться запрещенными соцсетями Евросоюз ждет объяснений

Жители Украины продолжают пользоваться социальными сетями, запрещенными из-за санкций.

Как передает корреспондент РИА , после блокировки российских сайтов визиты на них жителей Украины сократились, но всего лишь на треть.

Согласно статистике посещаемость соцсети «Вконтакте» снизилась на 3,35 млн за пять дней ( до блокировки доступа число украинских пользователей превышало 10 млн человек), «Одноклассники» потеряли в среднем 1,67 млн визитов из 4,64 млн, а Яндексом продолжают пользоваться 4 млн пользователей из 6 млн, Mail.ru недосчитался 1,22 млн посещений из 4,62 млн. Известно, что украинцы продолжают посещать запрещенные ресурсы через VPN. Кроме того сами провайдеры не спешат выполнять волю украинских властей: один из самых больших провайдеров заявил, что полностью заблокирует сайты только к 1 июня.

Скандалом вокруг запрета соцсетей заинтересовались и в представительстве Евросоюза, там ждут от украинского правительства объяснений и гарантий того, что запрет не повлияет на свободу выражения мнения.

Между тем, чтобы как-то снизить накала страстей, на Украине приступили к созданию своей собственной соцсети «Ukrainians».

Напомним, Украина расширила санкции в отношении российских компаний. В частности, под запрет попали Яндекс, Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также антивирусники «Лаборатория Касперского», DrWeb и телеканалы.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 23.05.17

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