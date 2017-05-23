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Крым

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Публикации за 23.05.17

Крымчанин купил ворованную пилу и теперь может сесть за хранение взрывчатки

Крымчанин купил ворованную пилу и теперь может сесть за хранение взрывчатки

Полицейские Белогорского района в поисках похищенной у местного жителя пилы обнаружили порох.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, расследуя кражу имущества из гаража жителя одного из сел района, сотрудники МВД вышли на двух молодых людей, ранее уже имевших проблемы с законом. Задержанные, которым теперь грозит пять лет тюрьмы, в содеянном признались и сообщили, где может находиться проданная ими пила.

Новый владелец инструмента, 51-летний местный житель, отрицал факт приобретения инвентаря. И, как оказалось, зря. В ходе обыска правоохранители обнаружили у селянина не только пилу, но и баночку с сыпучим веществом серого цвета, оказавшимся порохом.

«На хранение взрывчатых веществ мужчина разрешения не имел», – говорится в сообщении ведомства.

Поэтому полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Белогорский район, Оксана Мурзина

Белогорский район. Другие новости 23.05.17

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