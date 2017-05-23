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Крым

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Публикации за 23.05.17

Попили шампанского на 100 тысяч рублей: жители Ялты пострадали из-за общительности

Попили шампанского на 100 тысяч рублей: жители Ялты пострадали из-за общительности

Житель Ялте ограбил общительную семейную пару.

Как передает корреспондент РИА , 24-летний молодой человек увидел семейную пару и решил с ними познакомиться. Позже ялтинец предложил выпить шампанского для настроения. Сначала супруги отказывались от выпивки, но после согласились. Правда, спустя время семейная чета почувствовала сильную слабость, а в этот момент новый знакомый, воспользовался их состоянием и отобрал у них мобильные телефоны и ювелирные украшения на общую сумму около 99 тысяч рублей.

После того, как пострадавшие обратились в полицию, злоумышленник был задержан. Теперь грабителю грозят исправительные работы или же лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Севастополь, Анастасия Зук

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