В Ялте водителя-хама сняли с маршрута / За отказ везти льготника

Публикации за 23.05.17

В Ялте ещё один водитель общественного транспорта поплатился за хамское поведение и отказ везти пассажира-льготника.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе администрациигорода, водитель автобусного маршрута № 17 «пл. Советская – 10-й микрорайон» после жалобы пассажира был отстранён от работы.

«Перевозчику было рекомендовано принять меры дисциплинарного воздействия к нарушителю и провести разъяснительную работу с водительским составом на предмет соблюдения культуры профессиональной этики и качественного обслуживания пассажиров, а также недопустимости подобных действий со стороны водителей к пассажирам в дальнейшем. По результатам проведенных мероприятий перевозчик отстранил водителя от выполнения трудовых обязанностей и привлёк его к дисциплинарной ответственности», – сообщил заместитель главы администрации города Ялты Антон Тихомиров, отметив, что жалобы от граждан поступают, но единичные.

Чиновник уточнил, что ежедневно на маршруты выходят 240 водителей и «практически все из них работают по совести».

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта в Ялте произошёл инцидент, вызвавший волну негодования среди горожан. Водитель городской маршрутки отказался везти женщину-инвалида II-й группы, пообещав вышвырнуть льготницу из салона, если она войдёт.

Городские власти отреагировали мгновенно: маршруточник лишился работы в тот же день, а его данные были внесены в реестр недобросовестных водителей.

Ялта, Оксана Мурзина

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