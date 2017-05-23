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Крым

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Публикации за 23.05.17

Хуже всего в Ялте и Симферополе: в Крыму составили народный рейтинг «убитых» дорог

Хуже всего в Ялте и Симферополе: в Крыму составили народный рейтинг «убитых» дорог

Жители Крыма сформировали черный список дорог. В рейтинг, составленный в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», включено 605 участков или около 328 километров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по числу убитых дорог лидирует Симферополь – более 170 участков, на втором месте Ялте – более 120. Довольно много «битых» дорожных отрезков зафиксировано в Бахчисарае и Судаке.

«Ежедневно на нашей интерактивной карте появляется множество новых участков и километров «убитых» дорог, которые, по мнению людей, требуют скорейшего ремонта. «Народный рейтинг» дорог – это промежуточный итог работы нашего проекта, он включает в себя перечень всех внесенных дорог в каждом регионе. Рейтинг выстроен в порядке убывания голосов, отданных гражданами за дорогу или участок дороги с начала запуска проекта», – рассказал активист ОНФ Михаил Дуда.

Рейтинг передали правительству Крыма, а также в администрации Ялты и Симферополя.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.05.17

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