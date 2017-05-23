Крымским больницам продлят срок работы без лицензии

Публикации за 23.05.17

Министерство здравоохранения России намерено разрешить медицинским учреждениям Крыма работать без лицензии до 1 января 2018 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму работают 1400 частных и государственных лечебных учреждений. Пока у них есть время до 1 октября, чтобы оформить лицензии. Но процесс идет слишком медленно. Например, осенью 2016 года – за год до истечения назначенного срока документы получили всего 170 организаций.

У Минздрава РФ возникли опасения, что если срок оформления лицензий не продлить, то работу многих лечебных учреждений придется остановить – их просто лишат финансирования.

Напомним, ранее звучали предложения продлить срок лицензирования до конца 2018 года, так как ускорить процесс оформления документов не представляется возможным из-за несоответствия медицинских организаций Крыма федеральным стандартам, а чтобы довести их до нормативов, необходимо около 18 миллиардов рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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