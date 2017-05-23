NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.05.17

Крымским больницам продлят срок работы без лицензии

Крымским больницам продлят срок работы без лицензии

Министерство здравоохранения России намерено разрешить медицинским учреждениям Крыма работать без лицензии до 1 января 2018 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму работают 1400 частных и государственных лечебных учреждений. Пока у них есть время до 1 октября, чтобы оформить лицензии. Но процесс идет слишком медленно. Например, осенью 2016 года – за год до истечения назначенного срока документы получили всего 170 организаций.

У Минздрава РФ возникли опасения, что если срок оформления лицензий не продлить, то работу многих лечебных учреждений придется остановить – их просто лишат финансирования.

Напомним, ранее звучали предложения продлить срок лицензирования до конца 2018 года, так как ускорить процесс оформления документов не представляется возможным из-за несоответствия медицинских организаций Крыма федеральным стандартам, а чтобы довести их до нормативов, необходимо около 18 миллиардов рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.05.17

Администрация Симферополя заработает на сдаче гаражей в металлолом. 5 тысяч гаражей предлагают снести добровольно. / Хуже всего в Ялте и Симферополе: в Крыму составили народный рейтинг «убитых» дорог. / В Ялте водителя-хама сняли с маршрута. За отказ везти льготника.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter