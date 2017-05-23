День города в Симферополе обойдется без салюта – целее будем

Публикации за 23.05.17

Симферополь готовится ко Дню города, отмечать который будут в первые выходные июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть традиционных праздничных мероприятий впервые пройдет в аэропорту Смиферополь. Об этом сообщил глава горадминистрации Геннадий Бахарев: «Мы предложили привезти туда сцену, организовать концерт силами симферопольцев. Это будет многонациональный концерт и национальная кухня, – пообещал Бахарев. – Это подарок строителям ко Дню города, ведь они делают нам подарок – строят воздушную гавань, которая станет визитной карточкой всего Крыма».

На вопрос, строители каких национальностей работают на стройке, пресс-служба аэропорта сообщила: на строительной площадке нового терминала аэропорта «Симферополь» трудятся более 1,5 тысяч человек со всей России и стран СНГ.

То есть будет кого в День города порадовать и пловом, и блинами, и шашлыками.

А вот от праздничного салюта решили отказаться. По словам Геннадия Бахарева, стрельба из пушек 9 мая на стадионе «Локомотив» имели неожиданные последствия: «Больше стрелять не будем. На 9 мая стрельнули – повылетали стекла – оказались хлипкие. Потом вставляли…», –посетовал глава горадминистрации.

Поэтому решили ограничиться более слабым фейерверком.

Симферополь, Ольга Картошина

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