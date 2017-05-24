В Крыму начинается крупномасштабная антитеррористическая операция

Публикации за 24.05.17

В Крыму начинаются крупномасштабные учения ФСБ России. Главная задача – отработать схемы взаимодействия в рамках борьбы с терроризмом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в учениях будут задействованы около 2 тысяч военнослужащих, воздушные и морские суда, специальная бронированная техника, роботизированные комплексы, а также и современные образцы обнаружения и поражения противника. «В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, спецназ ФСБ отработает действия на объектах морской инфраструктуры компании «Черноморнефтегаз» и в учреждениях санаторно-курортной сферы Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и горнолесной местности.

Учения буду проходить в 2 этапа и продлятся до 29 мая.

Напомним, ранее у крымских границ проводила антитеррористические учения Украина.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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