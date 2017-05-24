Феодосийский катер «Крым» представят на международном военно-морском салоне / Правда, поедет он туда по суше

Публикации за 24.05.17

Судостроительный завод «Море» повезет на Международный военно-морской салон в Петербурге ходовой образец быстроходного катера RIB11SP «Крым-1133».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это новая разработка завода: глиссирующий палубный катер «Крым-1133» имеет два винта, водоизмещение – 6,5 тонн, мореходность до 6 баллов. Катер развивает скорость до 40 узлов, его экипаж – два человека, еще четверых можно взять на борт. Дальность плавания – 230 морских миль.

В данный момент завод «Море» проводит конкурс: ищет, кто окажет услугу по транспортировке катера из Феодосии в Санкт- Петербург (23-27 июня) и обратно (3-7 июля) .

Предполагается, что катер повезут автотранспортом – тягачом с низкорамным прицепом.

Подрядчик должен иметь официальное разрешение на перевозку негабаритного груза: длина катера – 10,90 м, ширина – 2,90 м, высота – 3,1 м. Вес катера с кильблоком – 7 тонн.

За транспортировку катера «Крым-1133» на выставку завод готов заплатить 700 тыс руб из собственных средств.

Симферополь, Ольга Картошина

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