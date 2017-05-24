Киев простит IKAO отобрать у России воздушное пространство Крыма

Публикации за 24.05.17

Украина обвиняет Россию в нарушении международной конвенции о гражданской авиации. Об этом заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион на встрече с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (IKAO) Бернардом Алиу.

«Украина готовит заявление к Совету IKAO о нарушении РФ конвенции о международной гражданской авиации и руководствующих документов. На сегодняшней встрече призвал руководство IKAO к действенным мерам для прекращения нарушений стандартов и рекомендованной практики IKAO со стороны РФ, отмены публикации аэронавигационной информации по международному воздушному пространству Симферопольского района», – написал Кистион на своей странице в Facebook.

Как уже сообщал «Новый День», Украина не в первый раз пытается заработать на воздушном пространстве Крыма: в 2016 году российским авиакомпаниям начислили порядка 1,8 млрд рублей штрафов за полеты над полуостровом. Тогда же украинские чиновники признали, что ни одна из российских организаций эти штрафы всерьез не восприняла и деньги не перечислила. А в апреле текущего года так называемая прокуратура АРК заявила о намерении взыскать с одной из российских авиакомпаний 350 тысяч евро (более 10 млн гривен) за предоставляемые услуги «в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации».

Теперь Украина рассчитывает Украина на поддержку IKAO в вопросе организации авиапотоков над полуостровом, несмотря на то, что ИКАО уже отдала ь России аэронавигационное обслуживание над Крымом и территориальными водами в связи с изменением принадлежности аэропортов.

Киев, Платон Ефимчук

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