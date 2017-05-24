Венеция требует снять с России санкции, введенные из-за Крыма

Публикации за 24.05.17

Депутаты парламента Венеции призывают снять санкции с России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», венецианские парламентарии подготовили декларацию с просьбой отменить санкции против РФ, введенные после воссоединения Крыма с Россией, и отправили ее премьер-министру Италии Паоло Джентилони. По мнению итальянских политиков, санкции вредят национальной экономике и ущемляют права граждан.

«Итальянцев не должны вводить в заблуждение европейские СМИ, которые пытаются сделать из России врага. К тому же правящие круги зачастую препятствуют политикам и предпринимателям свободно перемещаться в Россию. Это не может так дальше продолжаться,– цитируют «Известия» текст документа, отправленного Джентилони.

Как сообщал «Новый День», ранее Совет итальянской области Лигурия принял резолюцию о признании Крыма и отмене санкций против России. Политики также обратились к правительству Италии с требованием «призвать Евросоюз изменить его позицию по вопросу Крыма» и признать волю, выраженную крымским парламентом и народом на референдум. Кроме того Лигурия заявила о желании возобновить морское сообщение с российским Крымом. Из-за санкций в прошлом году лигурийские предприятия потеряли 130 млн евро.

Симферополь, Анастасия Зук

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