В хозяйстве пригодится: в Севастополе рабочий унес со стройки 120 кранов

Публикации за 24.05.17

В Севастополе правоохранители задержали строителя, прихватившего с места работы 120 кранов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Севастополю, о краже сообщил другой рабочий стройки, ставший свидетелем происшествия.

Любителем чужого имущества оказался 37-летний крымчанин. Украденная сантехника возвращена владельцу, а в отношении вора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье – двухлетний тюремный срок.

Севастополь, Оксана Мурзина

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