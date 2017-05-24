Муниципалитетам Крыма выделили деньги на бездомных животных

Публикации за 24.05.17

Более 29 млн рублей выделено муниципалитетам Крыма на стерилизацию, отлов и умерщвление раненных бездомных животных. Об этом сообщила первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович.

Как уже сообщал «Новый День», проблема бездомных животных на полуострове приобрела угрожающий характер. Число покусанных бродячими псами крымчан растёт с каждым днём. Особенно сложная ситуация сложилась в Керчи и Феодосии, много жалоб поступает от туристов из Ялты, а в Ленинском районе в текущем году даже вводили карантин по бешенству.

В начале текущего года председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил об отсутствии средств на финансирование республиканского закона, принятого в 2016 году и предусматривающего меры по отлову и стерилизации бездомных животных. По его мнению, это может привести к самым негативным последствиям, и увеличить возможность нападения животных на людей. Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин пообещал, что в случае перевыполнения бюджета по итогам первого квартала обратится в парламент, чтобы инициировать перераспределение заложенных средств, учитывая финансовые нужды по работе с бездомными животными. И вот теперь деньги проявились. «Мы со своей стороны, как орган исполнительной власти, в соответствии с законом, обязаны выделить муниципалитетам деньги на реализацию непосредственно тех обязательств, которые на них возложены в соответствии с законом. А именно: отлов безнадзорных животных, стерилизацию женских особей, умерщвление агрессивных животных или животных, которые имеют травмы или заболевания не совместимые с его дальнейшим нормальным существованием, а также подбор трупов животных. И сегодня данные средства уже направлены во все муниципалитеты Крыма в сумме более 29 млн рублей», – сообщила Лисовская-Чудинович.

Она напомнила, что закон «О защите животных от жестокого обращения» предусматривает строительство приютов для бездомных животных, но принимать соответствующие решения должны муниципалитеты, при этом источники финансирования приютов не ограничены.

Госкомитет ветеринарии РК начинает контролировать приюты только после введения в эксплуатацию.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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