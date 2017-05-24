В Феодосии средневековая башня Константина потеряла еще одну часть (ФОТО)

Публикации за 24.05.17

В Феодосии обвалилась еще одна часть стены башни Святого Константина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое обрушение стены памятника средневековой архитектуры произошло летом прошлого года. Но за год власти Феодосии не нашли денег на реконструкцию. Несмотря на неоднократные обращения общественников, уголовное дело по факту разрушения памятника так и не было возбуждено.

«Почти год прошел с предыдущего обрушения, сколько я написал жалоб, ноль эмоций! 6 отказов в возбуждении уголовного дела мне пришло! Я тогда сказал, чтобы башня выжила, стена должна обрушится», – написал на своей странице в Фейсбуке общественник Александр Талипов. Он подчеркнул: помимо того, что не была проведена реконструкция средневекового памятника, разрушающуюся башню даже не оградили: «Посмотрите, в каком состоянии башня, не огорожена, подпорок не было, все заросло травой». Феодосийцы также отмечают, что местная администрация не обращает внимания на проблемы городских достопримечательностей: «За такое преступное бездействие глава администрации должен переквалифицироваться в строители. Лет на пять», – написал под постом общественника крымчанин.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году вопрос восстановления памятника подняли на комиссии по ЧС. Кроме этого, главе Республики Крым направили письмо о выделении специалистов для проведения противоаварийных работ. По телефону поставили в известность комитет по охране культурного наследия. Специалисты комитета выезжали на место, определили первоочередные работы и подрядчика, обладающего необходимой лицензией. На этом дело застопорилось: денег в бюджете на Константина не было предусмотрено.

Фото Александра Талипова

Феодосия, Анастасия Зук

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