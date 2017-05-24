Промайданные активисты требуют наказать известного крымского политолога за оскорбление

Публикации за 24.05.17

Донос в прокуратуру из-за комментария в социальной сети – естественная реакция проукраинских активистов, озлобленных российским статусом Крыма. Такое мнение озвучил РИА «Новый День» известный крымский политолог Андрей Никифоров, чья публикация в Facebook вызвала возмущение у представителей Украинского культурного центра, работающего в Крыму.

Фотографию заявления, адресованную прокурору Крыма Олегу Камшилову, опубликовал на странице организации в соцсетях ее руководитель Леонид Кузьмин. В заявлении уверяется, что в тексте Никифорова, опубликованном в сети Facebook и уже удаленном, содержатся призывы к уничтожению украинцев, разжиганию межнациональной розни, возбуждению ненависти и унижению человеческого достоинства по нацпризнаку, в связи с чем нужно провести проверку. Стоит отметить, что на странице в соцсети того же Кузьмина есть публикации, в которых касательно Крыма упоминается термин «оккупированная территория».

Как пояснил Андрей Никифоров РИА «Новый День», указанный в заявлении украинских активистов комментарий он не удалял – от него решил избавиться сам Facebook, посчитав его слишком «резким».

«Дело в том, что вот этим людям – собственно говоря, им в значительной степени это адресовалось, им неплохо было бы обучиться русскому языку. Тогда бы они могли бы прочесть и на этом, как говорится, успокоиться. Все кто умеют читать – прочтут, кто не умеет – будут обращаться по этому поводу в прокуратуру», – заявил Никифоров.

Представители прокуратуры по поступившему заявлению с политологом пока не связывались. По его словам, в случае необходимости он готов ответить на все вопросы представителей надзорного ведомства.

«У этих людей обида, я так понимаю, на их неудавшуюся жизнь. За российский статус Крыма, за то, что они себе планировали в качестве карьеры – такого трамплина, участвуя во всяких евромайданах, что все это пошло прахом. Поэтому, естественно, они будут злобствовать, бросаться на людей, обижаться на разного рода реплики, особенно тех, кто достаточно точно диагностирует, чем они страдают», – говорит политолог.

Как утверждает Никифоров, первым, кто возмутился его комментарием, был пользователь, подписывающийся «Крымский бандеровец»: «Так что, в общем-то, эти люди узнали себя в этом комментарии. А если они считают, что они – весь украинский народ, то я так никогда не считал, не считаю и никогда считать не буду», – заявил Никифоров.

Отметим, что основатели Украинского культурного центра в Крыму, созданного спустя некоторое время после воссоединения республики с Россией, называют свою организацию «волонтерским» проектом, своеобразным «кружком по интересам». И заявляют, что занимаются якобы исключительно «культурой, историей и мовой», не затрагивая политические вопросы. Тем не менее, испытывая финансовые трудности из-за необходимости оплаты аренды помещения, они обращались за помощью к депутатам Верховной Рады Украины. Небольшие деньги отправил только нардеп Юлий Мамчур, бывший военный, служивший в Крыму и прославившийся скандированием лозунга «Америка с нами!» во время провокации на аэродроме Бельбек в период Крымской весны.

Определенный интерес к Украинскому культурному центру проявляют и российские спецслужбы. В начале года сотрудники ФСБ провели обыски в квартире активиста организации Андрея Виноградова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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