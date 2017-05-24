«Днепр течет на Украину из России»: крымчане предлагают поставить на границе водяной счетчик

Публикации за 24.05.17

Прохладная пасмурная погода последних дней добавили оптимизма крымским аграриям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госсовета Петр Калын, долгие годы возглавлявший агрофирму «Партизан» в Симферопольском районе, говорит, что благодаря продолжающимся дождям сельхозпроизводители входят в уборочную бодро, с хорошим настроением. Своих скважин или реки у «Партизана» нет, расчет только на небесную влагу и строгое выполнение всех технологий.

Депутат Валерий Хаситошвили, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Грузия», тоже благодарит природу: «Дожди идут, мы радуемся! Клубника поспела!». Кроме зерновых хозяйство занимается овощами, которые без полива не вырастить. В Первомайском районе есть вода, которую можно использовать для полива. Но она солоноватая: «Воду осваиваем, но она немного вредит растениям, через год-два будет еще хуже, если не будет днепровской воды». Хаситошвили посетовал, что нет Сталина, который бы напомнил Украине, что Днепр берет начало в России и поставил бы «на входе» счетчики: «Я шучу, но нужно поступать так, как поступает твой противник!» Поэтому Хаситошвили предлагает двум государствам продавать друг другу днепровскую воду.

В этом году в «Грузии» рассчитывают вырастить 6-8 тысяч тонн овощей (ранее, когда не было таких проблем с поливом, получали до 30 тысяч тонн).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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