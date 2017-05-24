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Крым

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Публикации за 24.05.17

«Днепр течет на Украину из России»: крымчане предлагают поставить на границе водяной счетчик

«Днепр течет на Украину из России»: крымчане предлагают поставить на границе водяной счетчик

Прохладная пасмурная погода последних дней добавили оптимизма крымским аграриям.

Как передает корреспондент РИА , депутат Госсовета Петр Калын, долгие годы возглавлявший агрофирму «Партизан» в Симферопольском районе, говорит, что благодаря продолжающимся дождям сельхозпроизводители входят в уборочную бодро, с хорошим настроением. Своих скважин или реки у «Партизана» нет, расчет только на небесную влагу и строгое выполнение всех технологий.

Депутат Валерий Хаситошвили, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Грузия», тоже благодарит природу: «Дожди идут, мы радуемся! Клубника поспела!». Кроме зерновых хозяйство занимается овощами, которые без полива не вырастить. В Первомайском районе есть вода, которую можно использовать для полива. Но она солоноватая: «Воду осваиваем, но она немного вредит растениям, через год-два будет еще хуже, если не будет днепровской воды». Хаситошвили посетовал, что нет Сталина, который бы напомнил Украине, что Днепр берет начало в России и поставил бы «на входе» счетчики: «Я шучу, но нужно поступать так, как поступает твой противник!» Поэтому Хаситошвили предлагает двум государствам продавать друг другу днепровскую воду.

В этом году в «Грузии» рассчитывают вырастить 6-8 тысяч тонн овощей (ранее, когда не было таких проблем с поливом, получали до 30 тысяч тонн).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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