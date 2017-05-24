Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Керченской паромной переправы

Публикации за 24.05.17

Главгосэкспертиза России завершила рассмотрение проекта возведения и реконструкции объектов портовой инфраструктуры Керченской паромной переправы. Проект предусматривает строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, а также создание маневровой зоны и операционных акваторий.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – сообщили в ведомстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Керченская паромная переправа соединяет Крым и Краснодарский край и является крупнейшей в мире: на паромах через Керченский пролив перевозят не только пассажиров и их автомобили, но и железнодорожные вагоны. Через переправу проходит автодорога А290. Паромы курсируют между построенными в самом узком месте пролива портами «Крым» и «Кавказ», расстояние между портами – менее 5 км.

Строительство и работы по реконструкции предусмотрены на территории и в акватории порта «Крым». В соответствии с проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, в порту обустроят паловый пирс для одновременной швартовки двух паромов, подводную стенку, места для швартовки рейдовых катеров. Кроме того, будут усилены прилегающие конструкции и другие подобъекты, а также проведена реконструкция берегоукрепления. «Все решения разработаны с учетом опасности возникновения таких гидрометеорологических процессов и явлений, как ураганные ветры, гололед, сильный ливень и абразия», – отмечают в ведомстве.

Предполагается, что финансировать работы будет правительство Крыма.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 24.05.17

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