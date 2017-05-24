Нельзя даже приближаться: замок «Ласточкино гнездо» закрыли для посетителей на две недели

Публикации за 24.05.17

В замке «Ласточкино гнездо» – одной из популярнейших достопримечательностей Крыма – объявили технологический перерыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрации города Ялты распространила сообщение о том, что с 24 мая по 9 июня в рамках реконструкции дворца-замка «Ласточкино гнездо» его территория будет закрыта.

В связи с необходимостью укрепить с калу Аврору, на которой находится замок, будут проводиться буровые работы. В целях соблюдения техники безопасности, доступ к «Ласточкиному гнезду» закрыт для всех, кроме участников работ.

Напомним, в 2013 году в плите-фундаменте замка обнаружили трещины. Сколько-нибудь серьёзных восстановительных работ с того времени во дворце не проводилось, все ограничивалось разговорами о предстоящем выделении бюджетных денег и снятием показаний со специальных датчиков.

Одни эксперты предупреждают: часть замок, нависающий над морем, может обрушиться в любой момент. Сложнее всего, говорят они, будет укрепить часть скалы под зданием. Проблема в том, что тяжелый укрепительный материал сильно давит на скалу и крошит ее, а легкий материал не выдерживает нагрузок и распадается. Другим специалистам ситуация не кажется столь критической.

Администрация Ялты совместно с предпринимателями, работающими на территории, прилегающей ко дворцу, обещала к лету благоустроить лестницу, ведущую к замку, установить на ней новое ограждение и освещение.

Справка РИА «Новый День»: Замок «Ласточкино гнездо» расположен на Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Изначально строение было деревянным. В 1912 году замок перестроили в камне. В 1927 году после землетрясения часть опорной скалы обрушилась в море, а обзорная площадка нависла над пропастью. В советское время в замке работал ресторан, в последние годы располагается выставочный зал.

Симферополь, Ольга Картошина

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