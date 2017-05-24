Саки попали в пятёрку самых популярных оздоровительных курортов России / Ялта, Евпатория и Феодосия «выпали» из рейтинга

Публикации за 24.05.17

Саки попали в пятёрку самых популярных курортов России. Ялта, Евпатория и Феодосия «выпали» из рейтинга.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», Саки вошли в ТОП-5 российских оздоровительных и бальнеологических курортов минеральных вод по версии аналитиков агентства ТурСтат. Кроме того, оздоровление в крымском городе стало и самым бюджетным по цене – 2,3 тысячи рублей с человека в сутки, что ниже на 500 рублей средней цены по России.

На первом месте оказались Кавказские Минеральные воды (Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки). Обошли Саки сочинская Мацеста, алтайская Белокуриха и карельские Марциальные воды.

Другие крымские курорты не вошли даже в ТОП-10. При составлении рейтинга аналитики ориентировались на данные систем онлайн-бронирования средств проживания на курортах.

Как рассказал РИА «Новый День» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, в настоящий момент курорт Саки находится в более выгодном положении по сравнению с другими крымскими учреждениями санаторно-курортного типа, которых на полуострове насчитывается более 250.

«В непосредственной близости от курорта Саки расположено самое крупное на полуострове месторождение иловых сульфидных грязей – Сакский лиман. В то же время самый популярный в советское время грязевой лиман Мойнаки в Евпатории в последнее время был закрыт на регенерацию. Доступ к Сакскому лиману в наибольшей степени имеет значение для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы, тогда как другие крымские здравницы имеют возможность предоставлять очень эффективное санаторно-курортное лечение органов дыхания и кровообращения. По этим профилям более активно работают здравницы, расположенные на юго-восточном побережье Крыма, то есть это Ялта, Феодосия и Алушта. Поскольку в исследовании анализировались данные только систем онлайн-бронирования, допускаем, что это может быть причиной необъективного отражения информации о востребованности услуг в отдельных крымских здравницах», – отметил эксперт.

При этом Михаил Данилов подчеркнул, что далеко не все санаторно-курортные учреждения Крыма в достаточной мере оснащены аппаратными ресурсами для полноценной работы с системами бронирования, да и в целом в среднем санаторно-курортные учреждения показывают высокую степень износа и не отвечают современным представлениям отдыхающих о сервисе и комфорте.

Саки, Галия Шакирова

Саки. Другие новости 24.05.17

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