Дома делать нечего: украинцы массово едут в Польшу – собирать яблоки / А в Россию – на стройку

Публикации за 24.05.17

Граждане Украины массово едут в соседние страны в поисках работы.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по итогам 2016-го года польскую визу получили 1 миллион 267 тысяч украинцев.

«650 тысяч из них – это визы с правом пребывания и работы на территории Польши», – заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский.

Власти Польши от такого повышенного интереса, мягко говоря, не в восторге. По словам главы польского внешнеполитического ведомства, ежегодно украинцы пересылают домой почти 5 миллиардов евро, поэтому Европе незачем критиковать Польшу за отказ от участия в европейской программе релокации беженцев.

Согласно опросу, проведенному украинской социологической группой «Рейтинг», Польша – самое популярное среди граждан незалежной государство для работы. На втором месте расположилась Россия.

Отметим, что по другим данным, сейчас в РФ работает около 3 миллионов граждан Украины, объем пересылаемых ими денег официально оценивается в 1,2 миллиардов долларов в год, неофициально – в 3 млрд долларов.

В Польшу едут «специалисты» в сельском хозяйстве, няни, сиделки и домработницы, в Россию – строители и ремонтники.

При этом 35% опрошенных заявили, что работают за рубежом официально, 61% – не официально. 4% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

Симферополь, Оксана Мурзина

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