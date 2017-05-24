В Крыму установят более ста спортивных площадок и построят спортивные центры – но все зря

Публикации за 24.05.17

В текущем году в Крыму планируют построить 124 спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца 2020 года в рамках ФЦП на спортивные нужды Крыму выделят 2,4 млрд рублей. В рамках программы на полуострове до 2018 года для подготовки к сдаче ГТО и к массовым спортивным мероприятиям планируют построить 124 общедоступные спортивные площадки, а к 2020 году – 500 спортивных площадок. Кроме того запланировано строительство и реконструкция футбольных полей, спортивных баз и гостиниц, парков, центра спортивной медицины. За счет внебюджетных источников начнется строительство легкоатлетических центров и манежей. По словам министра спорта РК Елизаветы Кожичевой, по некоторым объектам уже заключены контракты на разработку проектной документации, а до конца первого полугодия будут заключены контракты на строительство и реконструкцию.

«До 2020 года спортивная инфраструктура полуострова преобразится до неузнаваемости. Средства, выделенные из республиканского и федерального бюджета, позволят не только реконструировать наши объекты, но и построить новые», – рассказала на заседании Госсовета Крыма Кожичева. В частности, строительство новых спортивных комплексов и ремонтные работы запланированы Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии, Бахчисарае и в других городах и районах полуострова. В течение двух лет в Симферополе будут построены два спортивных центра с бассейнами и фитнес-центрами.

В свою очередь председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что чиновникам и депутатам необходимо задуматься над тем, как можно изменить образ жизни «неспортивных» крымчан. «Представлена достаточно масштабная программа, в которой задействованы очень большие средства. Это хорошая новость. Спорт в республике на очень низком уровне, здесь не спасут ни деньги, ни залы, так как они будут стоять пустые, если мы не изменим культуру в нашем крымском сообществе», – заявил спикер.

Отметим, что в прошлом году в Крыму для сдачи норм ГТО было создано только 20 спортивных площадок.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.05.17

Бюджет Крыма не досчитался 20 миллионов по транспортному налогу. Должников ловят на дорогах. / Дома делать нечего: украинцы массово едут в Польшу – собирать яблоки. А в Россию – на стройку. / Саки попали в пятёрку самых популярных оздоровительных курортов России. Ялта, Евпатория и Феодосия «выпали» из рейтинга. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»