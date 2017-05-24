Крымские профсоюзы больше не имеют отношения к оздоровлению / А последний островок культуры обещают подшаманить

Публикации за 24.05.17

Федерация независимых профсоюзов Крыма осталась без санаториев – во владении или управлении больше нет ни одной здравницы. Об этом РИА «Новый День» сообщил глава ФНПК Владимир Клычников.

Хотя сразу после Крымской весны профсоюзы просили и получили несколько санаториев на ЮБК и детских лагерей в Евпатории, раньше принадлежавших «Укрпрофздавнице», формулировка «в безвозмездное пользование» оказалась, по словам Клычникова, неудачной: «мы отказались: это ничего не дает – с нас бы спрашивали, а у нас руки связаны».

В управлении ФНПК остался Дворец культуры (ДКП) в Симферополе, который заметно обветшал и потерял былую славу: бассейн давно закрыт, редко какие концерты проходят в некогда хорошем зале. Но там Клычников обещает скорые перемены к лучшему: «Три года я бился с авантюристами, наконец-то нашли толковых людей, заключили замечательный договор на 300-400 млн руб, за год-полтора они поднимут бассейны, залы, все восстановят. Будет и федерация бокса, и детишки!».

Кто эти замечательные люди, которые оживят ДКП, Клычников не говорит: «забыл название», но помнит, что это российская группа, которая работает не только в Москве. Что касается обновления «культурной части» дворца, то у него есть надежда, что за счет аренды спорткомплекса «директор ДКП сложит копеечку, чтобы и там подшаманить».

Симферополь, Ольга Картошина

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