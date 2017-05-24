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Крым

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Публикации за 24.05.17

На Украине надумали ликвидировать крымскую СЭЗ

На Украине надумали ликвидировать крымскую СЭЗ

Украина собирается отменить созданную в изгнании свободную экономическую зону «Крым».

Как передает корреспондент РИА , после референдума в Крыму в сентябре 2014 года Украина объявила о создании на территории полуострова свободной экономической зоны «Крым». Данное решение о создании СЭЗ «Крым» в «незалежной» поясняли тем, что зона даст возможность работать в российском Крыму по украинским законам. Теперь же украинские парламентарии собираются отменить формальную СЭЗ «Крым» и принять закон «О временной оккупации Россией территории Украины». Ожидается, что данные манипуляции активизируют законотворческий процесс, направленный на реализацию стратегического курса Украины на приобретение членства в НАТО и ЕС, обеспечат активную работу национальных делегаций в парламентских ассамблеях НАТО, ОБСЕ и СЕ в качестве защиты национальных интересов Украины. Как отмена СЭЗ и введение очередного закона об оккупации обеспечат защиту «незалежной», не уточняется.

Отметим, что по российскому законодательству статус СЭЗ начал действовать в Крыму и Севастополе с 1 января 2015 года.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.05.17

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