На Украине надумали ликвидировать крымскую СЭЗ

Публикации за 24.05.17

Украина собирается отменить созданную в изгнании свободную экономическую зону «Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после референдума в Крыму в сентябре 2014 года Украина объявила о создании на территории полуострова свободной экономической зоны «Крым». Данное решение о создании СЭЗ «Крым» в «незалежной» поясняли тем, что зона даст возможность работать в российском Крыму по украинским законам. Теперь же украинские парламентарии собираются отменить формальную СЭЗ «Крым» и принять закон «О временной оккупации Россией территории Украины». Ожидается, что данные манипуляции активизируют законотворческий процесс, направленный на реализацию стратегического курса Украины на приобретение членства в НАТО и ЕС, обеспечат активную работу национальных делегаций в парламентских ассамблеях НАТО, ОБСЕ и СЕ в качестве защиты национальных интересов Украины. Как отмена СЭЗ и введение очередного закона об оккупации обеспечат защиту «незалежной», не уточняется.

Отметим, что по российскому законодательству статус СЭЗ начал действовать в Крыму и Севастополе с 1 января 2015 года.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.05.17

Крымские профсоюзы больше не имеют отношения к оздоровлению. А последний островок культуры обещают подшаманить. / В Крыму установят более ста спортивных площадок и построят спортивные центры – но все зря. / Бюджет Крыма не досчитался 20 миллионов по транспортному налогу. Должников ловят на дорогах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»