Керчь обходит Дербент: гонка за звание самого древнего города России подходит к завершению

Публикации за 24.05.17

Ученый совет Института археологии Российской академии наук согласился с 26-вековым возрастом Керчи. Для подтверждения статуса самого древнего города России осталось получить положительное решение президиума РАН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила, что в середине мая на ученом совете Института археологии РАН с докладом выступил руководитель Боспорской археологической экспедиции Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (Москва), которая с 1945 года осуществляет планомерные раскопки столицы Боспорского царства – городища Пантикапей, расположенного на вершине горы Митридат в центре Керчи. «Я была приглашена на ученый совет Института археологии РАН, где доклад делал Владимир Толстиков, и все научное сообщество подтвердило дату основания нашего города, – подчеркнула Умрихина. – Изыскания последних лет показали, что Боспорское царство образовалось на грани VII-VI веков до н.э. и более старого города в России не существует». В музее изобразительных искусств им. Пушкина 26 июня откроется выставка «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства».

В августе Восточно-Крымский музей-заповедник проведет научную конференцию по истории Боспора. «В этом году она посвящена узкой теме, и приглашаются археологи, которые долгое время работают по Боспорскому царству», – отметила Умрихина. На конференции ученым впервые покажут древнегреческий склеп, найденный при раскопках на месте будущей трассы Таврида. «Очень хочется в 2018 году, вместе с введением моста через Керченский пролив, XX фестивалем античного искусства «Боспорские агоны» отпраздновать, как положено, новый день рождения нашего года», – заключила Умрихина.

До вхождения Крыма в состав РФ самым древним городом России считался Дербент, которому исполнилось 2 тысячи лет.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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